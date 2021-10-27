27 октября 2021, 17:36
Сын Табакова прокомментировал назначение Хабенского худруком МХТ имени Чехова
Актер Павел Табаков поделился ожиданиями от нового худрука МХТ имени Чехова
Актер МХТ имени Чехова Павел Табаков рассказал РИА ФАН, каких изменений он ждет в театре после смены руководства. Новым художественным руководителем театра стал Константин Хабенский.
«Сложно сказать, каких изменений я жду. Однако очень хорошо, что театр возглавит человек, который работает в нем на протяжении 15 лет. Он понимает людей, которые здесь работают, их нужды, а также знает их сильные и слабые стороны, поэтому здесь он будет успешен», — сказал Табаков.
Хабенский сменил на посту художественного руководителя Сергея Женовача, который уволился из театра по собственному желанию.