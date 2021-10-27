Сын Табакова прокомментировал назначение Хабенского худруком МХТ имени Чехова

Актер МХТ имени Чехова Павел Табаков рассказал РИА ФАН, каких изменений он ждет в театре после смены руководства. Новым художественным руководителем театра стал Константин Хабенский.

«Сложно сказать, каких изменений я жду. Однако очень хорошо, что театр возглавит человек, который работает в нем на протяжении 15 лет. Он понимает людей, которые здесь работают, их нужды, а также знает их сильные и слабые стороны, поэтому здесь он будет успешен», — сказал Табаков.

Хабенский сменил на посту художественного руководителя Сергея Женовача, который уволился из театра по собственному желанию.