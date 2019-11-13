Сын солиста The Rolling Stones спел «Розовое вино» от Элджея и Федука. Видео

Популярные российские рэперы Элджей и Федук могут похвастаться миллионами поклонников. Но исполнители вряд ли знали, что их песни знает наизусть сын солиста известной британской рок-группы The Rolling Stones Мика Джаггера.

Лукас Джаггер выложил в Сеть видео со своим исполнением песни «Розовое вино». На кадрах молодой человек, в синей футболке и разноцветными ногтями, бодро трясет кудрявой шевелюрой и поет. Несмотря на то, что Лукас иностранец, записи он подпевает на хорошем русском языке.

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«Русская музыка потрясающая», — написал блогер в сторис.

Он отметил на ролике Федука, который потом сделал репост у себя в аккаунте. Но у «Розового вина» не один исполнитель, второй автор — Элджей.

Трэк Элджея и Федука вышел летом 2017 года. Песня сразу обрела большую популярность и сделала своих исполнителей звездами. Рэперы не стали продолжать сотрудничество.

Лукас Джаггер — седьмой сын Мика Джаггера. Он родился в 1999 году, когда фронтмен The Rolling Stones был в отношениях с бразильской моделью и телеведущей Лусианой Морад. Всего у 76-летнего музыканта восемь детей и пять внуков.