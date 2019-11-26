Евдокименко рассказал, что его мать была удивлена слухам, которые распространились в российских СМИ. Более того, артистка узнала о них, когда коллеги стали звонить ей со словами поддержки. Все обвинения в адрес Ротару он назвал ложными.

«Такое было всегда. За популярность приходится платить <…> Понятное дело, что, помимо уважения и любви, всегда есть ненависть, зависть. Так бывает», — объяснил Евдокименко.

Он заявил, что слова о «возвращении» певицы в Россию просто бессмысленны: «Она приезжает на съемки новогодние, как всегда, как это было почти 50 лет подряд».

«Какое-то возвращение, какие-то концерты, — продолжил недоумевать Евдокименко. — Никаких концертов. София Михайловна давно уже не работает сольные концерты. Мы об этом не кричим и не делаем на этом пиар».

На вопросы про слух о деньгах для АТО сын артистки отреагировал просьбой предоставить хоть одно подтверждение предмета этих сплетен.

«Мне просто обидно, что всей этой клеветой занимаются практически все каналы, как мне сказали, и все издания», — подчеркнул Евдокименко.

По словам мужчины, ни он, ни его мать не хотят отвечать на клевету.

«София Михайловна выступит там, где она захочет, там, где захотят ее увидеть, а всем остальным — Бог судья», — сказал Евдокименко.