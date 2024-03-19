Знаменитости 19 марта 2024, 16:04 Сын Сигала тайно женился на модели из России StarHit: сын Стивена Сигала тайно женился в Москве на русской модели Даниловой Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Сын голливудского актера Стивена Сигала Доминик узаконил отношения с российской моделью Айриной Даниловой. Пара обменялась кольцами в ЗАГСе Барвихи, сообщил StarHit.

По данным издания, пара познакомилась несколько лет назад на светском мероприятии в Москве. В прошлом году Доминика и Данилову заметили на свидании в ресторане. Спустя какое-то время сын американского актера публично представил девушку.

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В прошлое воскресенье 34-летний Доминик и 29-летняя Айрин вступили в официальный брак. На закрытую свадебную церемонию пригласили только самых близких, включая семью невесты и папу жениха.

Ранее певица Ольга Бузова сообщила, что ее сердце занято. Она намекнула на возможное бракосочетание и попросила подписчиков в соцсетях помочь определиться с датой ее свадьбы.