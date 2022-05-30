Сын Шумахера вновь попал в серьезную аварию во время Гран-при

Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, пилот Haas Мик Шумахер, попал в серьезную аварию во время Гран-при Монако. В результате столкновения с барьерами болид Шумахера-младшего разбился на две части. Об этом сообщили на странице чемпионата в Twitter.

Пилот потерял управление на 27-м круге во время одного из виражей, написал RT. Гонку приостановили. Пилот сам выбрался из машины. С ним все в порядке, однако, как уточнило издание Super.ru, Мика Шумахера обвиняют в аварии, которая произошла по его ошибке и стоила команде миллионов.

Руководитель Haas Гюнтер Штайнер отметил, что команда должна «посмотреть, как двигаться дальше». Он отметил, что «не слишком удовлетворительно» вновь попасть в такую масштабную аварию. Слова Штайнера привел «Чемпионат».

Ранее, в конце марта, Шумахер также попал в серьезную аварию во время квалификации Гран-при в Саудовской Аравии. Гонщик потерял управление, автомобиль разбился о барьер.