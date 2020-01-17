    17 января 2020, 13:56

    Сын Сергея Зверева собрался отсудить у него квартиру

    Анастасия Кременчугская

    Бесконечные скандалы вокруг семьи Зверевых не утихают долгое время. Сын захотел отсудить квартиру у отца после отказа в поиске его биологических родителей, написал сайт «Дни.ру».

    Сергей Зверев младший решил найти своих родителей после того, как узнал, что шоумен не является его биологическим отцом. Тот ему отказал. Такой расклад не устроил Сережу и он стал угрожать папе.

    «Если папа не будет помогать, мы отсудим у него квартиру!» — сообщил Зверев-младший.

    Однако даже после этих слов шоумен не стал помогать приемному сыну с поисками родни. Они просто перестали общаться.

    «Я решил, что нервы дороже, не пойду ни в какой суд, еще на юристов деньги тратить», — заявил сын.

    Некоторые поклонники звезды считают Сергея неблагодарным сыном, ведь Зверев устроил ему прекрасное детство и обеспечил хорошую жизнь.

    Сейчас сын звездного стилиста женат на Юле, женщине, которую не одобрил отец. Стилист даже отказался посещать свадьбу. Он считает, что девушка хочет нажиться на знаменитой фамилии. Зверев-старший предоставил внушительные факты. Оказывается, невеста была судима и у нее есть дети. Эта информация смутила Сережу, но он простил любимую и продолжает с ней жить.