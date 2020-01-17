Сын Сергея Зверева собрался отсудить у него квартиру

Сергей Зверев младший решил найти своих родителей после того, как узнал, что шоумен не является его биологическим отцом. Тот ему отказал. Такой расклад не устроил Сережу и он стал угрожать папе.

«Если папа не будет помогать, мы отсудим у него квартиру!» — сообщил Зверев-младший.

Однако даже после этих слов шоумен не стал помогать приемному сыну с поисками родни. Они просто перестали общаться.

«Я решил, что нервы дороже, не пойду ни в какой суд, еще на юристов деньги тратить», — заявил сын.

Некоторые поклонники звезды считают Сергея неблагодарным сыном, ведь Зверев устроил ему прекрасное детство и обеспечил хорошую жизнь.

Сейчас сын звездного стилиста женат на Юле, женщине, которую не одобрил отец. Стилист даже отказался посещать свадьбу. Он считает, что девушка хочет нажиться на знаменитой фамилии. Зверев-старший предоставил внушительные факты. Оказывается, невеста была судима и у нее есть дети. Эта информация смутила Сережу, но он простил любимую и продолжает с ней жить.