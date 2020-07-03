Сын Сафронова высмеял похудевшего Фадеева

Сам Затравкин сейчас весит 242 килограмма.

По его мнению, в поведении Фадеева прослеживается тенденция «избавляться от всего ненужного». Это касается и лишнего веса. Сначала продюсер уволил ненужных ему артистов, затем отказался от продюсерского центра. Если так и дальше будут развиваться события, Фадеев «начнет разбазаривать деньги».

«В этот момент лучше не проходить мимо, а быть где-то рядом…», — добавил Затравкин.

При этом Затравкин отметил, что всегда восхищался умением продюсера одеваться. Фадеев покупал одежду, которая маскировала лишний вес и придавала образу импозантности. Пианист готов с радостью купить его вещи, если Фадееву они больше не нужны, отметило ИА Nation News.

Кроме того, Затравкин искренне надеется, что резкое похудение Фадеева не связано с проблемами со здоровьем. В противном случае — этому не стоит радоваться.