«Сын родился! Мы счастливы, все хорошо» Татьяна Волосожар родила мальчика

Двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков во второй раз стали родителями. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Мальчик родился утром 27 мая. Вес — три килограмма 950 граммов, рост — 55 сантиметров.

«Сын родился! Мы счастливы, все хорошо», — сказал Траньков.

В семье растет четырехлетняя дочь Анжелика. Девочка осталась дома с бабушкой, пока мама рожала, а папа ожидал ее в коридоре клиники.

Волосожар призналась, что ей важно ощущать присутствие рядом супруга.

«Сами роды для меня женское таинство, поэтому мы заранее договорились, что Максим ждет за дверями родблока», — заявила фигуристка.

Новорожденного вынесли отцу, и он сделал с ним первые фотографии, написал сайт eg.ru. Имя ребенку пока не придумали.

Дома для мальчика уже обустроили детскую комнату.

Волосожар узнала о беременности осенью, когда тренировалась на шоу «Ледниковый период». Эту новость она держала в секрете. Фигуристка до седьмого месяца работала в своей школе фигурного катания. Перед родами Волосожар рассказала, что токсикоза почти не было, она продолжала заниматься привычными делами. Во время второй беременности изменились предпочтения в питании. В ожидании первого ребенка Траньков скупал ящиками мандарины ящиками, а теперь фигуристке хотелось овсяной каши с бананом.