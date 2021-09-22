Сын режиссера Хлебникова впервые снялся в кино

Сын режиссера Бориса Хлебникова («Аритмия», «Сумасшедшая помощь»), 15-летний Макар Хлебников, дебютировал в качестве актера. Он исполнил главную роль в сериале «Пингвины моей мамы», написали Дни.ру.

В центре сюжета — подросток, испытывающий проблемы с одноклассниками и родителями и пробующий себя в стендапе.

Родителей главного героя сыграли Алексей Агранович и Александра Урсуляк.

Юный исполнитель главной роли отметил, что его персонаж ему близок.

«Я так же не понимал, что будет дальше, были проблемы со школой и бесконечные поиски себя», — рассказал Макар Хлебников.