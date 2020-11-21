Сын погибшего в аварии отказался идти на примирение с Ефремовым

Старший сын погибшего в аварии с Ефремовым курьера Виталий Захаров не собирается идти на примирение с актером. Его адвокат подтвердил, что позиция потерпевшего не менялась с начала следствия.

«Ни при каких обстоятельствах мой доверитель не готов пойти на примирение с Ефремовым. Данная позиция Виталия Захарова последовательна и не менялась с момента слушания дела в первой инстанции», — пояснил адвокат Сергей Аверцев, представляющий интересы Виталия Захарова. Его слова передает ТАСС.

Сын Сергея Захарова подавал гражданский иск к Ефремову на сумму более семи миллионов рублей. Однако суд постановил выплатить потерпевшему один миллион рублей.

Ранее в СМИ появилась информация, что семья Захарова готова пойти на примирение с Ефремовым и даже подаст прошение о помиловании актера. Эти данные опроверг адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. Он подтвердил, что встречался с представителями актера, но о примирении речи не было. Он также заявил, что прошение о помиловании с стороны семьи Сергея Захарова никто не готовит.