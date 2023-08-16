Знаменитости 16 августа 2023, 14:28 Сын певца Дмитрия Колдуна Ян признался, что мечтает стать киберспортсменом

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Сын певца, поэта и композитора, победителя проекта «Фабрика звезд-6» на «Первом канале» Дмитрия Колдуна десятилетний Ян признался, что в будущем хочет стать киберспортсменом. Об этом сообщил сайт Teleprogramma.pro.

По словам наследника певца, свое свободное время он любит проводить с родителями и играть с ними в настольные игры и теннис.

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Ян Колдун также добавил, что лучшим подарком от родителей для него стал самокат.