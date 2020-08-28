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    28 августа 2020, 20:39

    Сын певицы Валерии женился

    Алена Макаренко

    Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на Лиане Волковой. Пара поделилась видео в Stories в Instagram, сообщил сайт «Дни.ру».

    Торжественная церемония прошла в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Перед ней Шульгин показал подписчикам этапы подготовки к событию. Жених сходил маникюр, а Волкова похвасталась своим подвенечным нарядом. Девушка выбрала короткое платье-пиджак белого цвета. Волосы невеста убрала в низкий пучок.

    Валерия пришла на церемонию в атласном платье жемчужного цвета.

    «Сегодня для нашей семьи особенный день. С волнением, трепетом и радостью ждем предстоящее событие», — поделилась эмоциями певица.

    Певец Филипп Киркоров вручил молодоженам подарок одним из первых. Невеста показала коробочку, но ее содержимое не раскрыла.

    Сын певицы Валерии женился | Изображение 1
    Источник фото: Instagram

    Банкет прошел на свежем воздухе. На нем собрались близкие и родные пары. Расходы на свадьбу жених взял полностью на себя. Об этом рассказал его отчим, продюсер Иосиф Пригожин.

    «Помощь в организации торжества Арсений сразу отверг — он слишком самостоятельный, хочет нас видеть на празднике только в качестве гостей», — отметил он.

    О романе Арсения Шульгина и Лианы Волковой стало известно в конце 2019 года. До этого младший сын Валерии встречался с моделью Анной Шеридан.

    Новости SMI.FM