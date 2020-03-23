Сын Никаса Сафронова решил поправиться до 250 килограммов

«Я поставил себе цель — во время поста поправиться до 250 килограммов. Потому что для меня важна магия чисел», — отметил он.

По информации «Свободной прессы», Затравкин убежден, что людям не стоит ограничивать себя в еде. Сын художника решил не лишать себя любимых блюд даже во время поста. Он планирует увеличить вес с 242 до 250 килограммов до Пасхи.

«Сейчас я вешу 242, а 250 килограммов — вес половозрелого льва. А поскольку я ощущаю себя в душе львом, считаю, что обязан дойти до таких размеров», — подчеркнул Затравкин.

Ранее Лука Затравкин поделился фотосессией с отдыха в Африке. Своими фотографиями он пародирует типичные снимки инстадив. На фото Лука обнимает пальмы, позирует на фоне прекрасных видов и наслаждается морской водой и фруктами.

«Эй, Instagram, закупай побольше новых серверов! Мои фотографии занимают ОЧЕНЬ МНОГО МЕСТА!» — написал Затравкин.