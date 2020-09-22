Сын Никаса Сафронова прилетел в Турцию, чтобы помочь Рите Дакоте

Лука рассказал, что ранее не знал о существовании такой артистки. Он прочитал о непростой ситуации девушки в новостях и решил лично поучаствовать в решении ее проблемы, пишет Life.

«У девочки, девушки, женщины происходит действительно трагедия — ребенок один, она с ним разлучена, у нее из-за этого горе. Я посчитал, что вылететь в Турцию и разобраться со всем на месте событий будет лучшим решением», — объяснил пианист.

Когда Лука прилетел в Кемер, он отправился в отель, где находится певица. Он подчеркнул, что это «одно из самых страшных мест, где он был за последние годы». Сын Сафронова заявил, что с ним грубо разговаривали, после чего вызвали полицию из-за съемки ресепшена. В результате правоохранители встали на сторону туриста.

Помимо прочего, мужчина связался с помощницей Дакоты и предложил помощь. Он пояснил, что готов привлечь «важных турецких чиновников, департаменты и министров». Лука оставил свои контакты, однако в настоящий момент ему еще не позвонили.