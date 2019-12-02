Сын Никаса Сафронова не планирует делать резекцию желудка

По сообщению портала Starhit, известный художник Никас Сафронов, отец 29-летнего музыканта, прокомментировал недавний инцидент, когда Затравкин застрял в туалете самолета. По словам Сафронова, он сажал сына на диету, когда тот весил 159 килограммов, и вес удалось снизить до 73 килограммов. Из-за хирургического удаления обвисших складок кожи у мужчины произошел тромбоз. После этого мужчина начал «заедать стресс», и вновь набрал вес — теперь уже до 200 килограммов.

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Никас Сафронов поделился, что его сыну предложили удалить часть желудка. Однако Лука опасается прибегнуть к помощи хирургов.

Сам Лука Затравкин подтвердил, что не планирует резекцию желудка в ближайшее время.

«Никаких таких планов у меня нет! Мне кажется это диким. Мне делают разные предложения, предлагают помощь и некоторые хотят на этом пропиариться. Они стараются позиционировать себя как диетологов. Может, я буду когда-нибудь задумываться об этом, но точно не сейчас. Сейчас меня все устраивает и не нужно меня учить, что делать», — резко прокомментировал он поступающие со всех сторон предложения помощи специалистов.

Музыкант рассказал, что к неприятному инциденту в туалете на борту летевшего из Казани в Москву самолета Boeing 737-800 относится «с иронией и юмором».

«Хотя в последнее время это немного начинает мешать моей работе, потому что люди заостряют внимание на этой теме», — признал Лука Затравкин.

Он также посетовал, что ситуация отражается не только на нем, но и на его отце.

«Наверное, отцу не очень легко. Он тоже переживает эту историю, потому что он человек, который всегда работал на „лицо“, внешние признаки успеха, благополучия и попасть в такой конфуз, даже косвенно, будучи моим родственником, — это не очень имиджево хорошо. До него тоже доходят нелицеприятные высказывания в мой адрес», — рассказал Лука.