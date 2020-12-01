Сын назвал настоящую причину смерти Джигарханяна. И призвал Цымбалюк-Романовскую не пиариться

«Озвученное как мной, так и другими источниками медицинское заключение о причине смерти Армена Борисовича гласит: отказ почек на фоне осложнения сахарного диабета», — передает Собеседник.ru его слова.

Степан Джигарханян отметил, что Цымбалюк-Романовская активно беседует со СМИ о причинах смерти актера. Он даже иронично назвал ее «светилом медицины», раз она на расстоянии может ставить диагнозы.

По словам пианистки, актер умирал в муках, потому что у него были пролежни и за ним плохо ухаживали. Однако сын это опроверг и заявил, что отца наблюдали профессионалы и лучшие врачи, а пролежни у него были из-за госпитализации и в силу возраста. Степан Джигарханян также призвал Цымбалюк-Романовскую остановиться, так как сейчас неподходящее время для пиара.