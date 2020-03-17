Сын Наташи Королевой и Тарзана выпустил свой первый трек

У Архипа есть псевдоним — GREK. А его первый сингл называется «Бутылка вина».

В посте юный исполнитель рассказал, что начал работу над песней, когда новости про коронавирус только стали появляться. Он считает, что его трек стал очень актуален в нынешнее время. Архип также подчеркнул, что «немного алкоголя и, конечно же, хорошее настроение избавят вас от любых вирусов».