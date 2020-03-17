17 марта 2020, 11:37
Сын Наташи Королевой и Тарзана выпустил свой первый трек
18-летний Архип, сын Наташи Королевой и Сергея Глушко, записал свою первую песню. Певица выложила на своей странице в Instagram репост с треком сына. Об этом написало ИА Nation News.
У Архипа есть псевдоним — GREK. А его первый сингл называется «Бутылка вина».
В посте юный исполнитель рассказал, что начал работу над песней, когда новости про коронавирус только стали появляться. Он считает, что его трек стал очень актуален в нынешнее время. Архип также подчеркнул, что «немного алкоголя и, конечно же, хорошее настроение избавят вас от любых вирусов».