Сын Мика Джаггера Габриэль заключил брак в Лондоне

Младший сын участника группы The Rolling Stones Мика Джаггера и модели Джерри Холл Габриэль заключил брак с Анук Винзенрид. Свадьба состоялась в Лондоне 17 июля. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Instagram-аккаунт Getty Images Entertainment.

Прошедшая свадьба не отличалась особым размахом. На ней присутствовало небольшое количество гостей. В том числе крестный отец Анук медиамагнат Руперт Мердок. Пара хотела заключить брак еще в 2020 году, однако пандемия коронавируса нарушила планы возлюбленных. Им приходилось дважды переносить бракосочетание.