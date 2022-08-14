Сын Михаила Ефремова пожаловался в полицию на ночные пьяные дебоши по соседству

Сын актера Михаила Ефремова, отбывающего срок за смертельное ДТП, пожаловался в полицию на ночное нарушение тишины в элитном поселке Николина Гора. Об этом написало издание «Дни.ру».

Рядом расположен банкетный зал, где часто устраивают мероприятия, которые затягиваются до утра. У Ефремова не получилось урегулировать конфликт с владельцем самостоятельно, пришлось обращаться к правоохранителям.

Полиция выехала на место, и организаторам очередного мероприятия пришлось убавить звук. Но в целом, по данным «Московского комсомольца», проблема не решена.

При этом рядом с банкетным залом строится еще один коттеджный поселок. Вероятно, его жители тоже возмутятся нарушению тишины ночью.

Никита Ефремов — актер театра и кино. В юности он увлекался в большей степени математикой и футболом, но все же решил продолжить актерскую династию. Помимо этого, он играл на скрипке в музыкальной школе и учился вокалу. Окончил Школу-студию МХАТ, курс Константина Райкина, в 2009 году.