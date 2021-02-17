Сын Михаила Боярского сообщил о скорой выписке отца из больницы

Сын российского и советского актера Михаила Боярского Сергей сообщил о скорой выписке отца из больницы. Актер отправится домой в среду, 17 февраля, написал сайт «Петербургский дневник».

«Он в порядке, еще вчера все было хорошо. Сегодня будет дома. Что касается причин его плохого самочувствия, мне кажется, это не стоит обсуждать. Это не коронавирус, ничего страшного», — уточнил наследник знаменитости.

На прошлой неделе Боярского госпитализировали в клиническую больницу № 122 в Санкт-Петербурге. Супруга актера, художественный руководитель Театра имени Ленсовета Лариса Луппиан рассказала, что у него были высокая температура и слабость. Артиста увезли в медучреждение и сделали КТ, результаты которого казались нормальными.

По мнению женщины, актер мог неважно себя почувствовать из-за прививки от коронавируса, которую сделал ранее. Луппиан напомнила, что Боярскому 71 год, поэтому проблемы со здоровьем не вызывают удивления. Она пообещала держать поклонников Михаила Сергеевича в курсе по поводу его состояния.