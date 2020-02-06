Сын Меган Фокс оделся в вечернее платье

У актрисы Меган Фокс и ее коллеги Брайана Грина трое детей: семилетний Ноа, пятилетний Боди и трехлетний Джорни.

По словам звезды, появление детей сильно сказалось на ее взглядах на жизнь, и она совершенно не против, чтобы мальчики наряжались в юбки.

Как сообщил РЕН ТВ, последний раз старшего сына Меган Фокс заметили на парковке. Отец помогал ребенку надеть голубое платье сказочной героини.

Актриса призналась, что другие дети дразнят ее сына, но она стремится научить детей судить о людях не по одежде. Травля в школе не заставляет ее старшего сына отказаться от необычных нарядов.

В конце прошлого года дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально сменила имя на мужское.