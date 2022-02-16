Сын Мадонны примерил женский образ во время танцевального выступления

Приемный сын певицы Мадонны Дэвид примерил на себя необычный образ. Молодой человек профессионально занимается танцами: во время одного из выступлений он появился в костюме чирлидерши. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на совместное фото певицы с сыном в Instagram.

Парень появился на сцене в майке и юбке — традиционном наряде чирлидерш. При этом свои волосы он собрал в удобную прическу. Певица рассказала, что сделала фото со своим 16-летним сыном в том момент, когда молодой человек выходил на поклон.

В сентябре парень праздновал свой день рождения. Тогда Мадонна поделилась воспоминаниями об их первой встрече с приемным сыном.

«Не могу поверить, что ты вырос таким взрослым. Художником. Атлетом. Четким и харизматичным. Кто мог догадаться, когда я встретила тебя в детском доме в Малави, пьющего колу из детской бутылочки, без памперсов, что ты станешь такой стихией», — рассказала знаменитость.

Всего Мадонна воспитывает шесть детей — двое из них являются родными, четверых женщина взяла из детского дома.