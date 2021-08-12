Сын Мадонны и Гая Ричи попробовал себя в роли модели

Сын певицы Мадонны и режиссера Гая Ричи Рокко Ричи попробовал свои силы в качестве модели для глянцевого журнала. Молодой человек предстал перед читателями журнала The Rake в строгом костюме. Об этом рассказало РИА ФАН.

По задумке авторов глянца фотосессию стилизовали под фотографии 1940–1950-х годов. В свою очередь, сын Мадонны и Ричи позировал перед камерами в винтажном полосатом костюме и туфлях на невысоком каблуке.

Некоторые пользователи Сети отметили, что Рокко Ричи на снимках выглядит намного старше своего возраста, ведь юноше сейчас всего 20 лет. Другие заявили, что внешностью новоявленная модель больше походит на своего отца, чем мать.

Сын звездных родителей после их развода остался жить с отцом в Великобритании. Длительное время он предпочитал оставаться в тени и не появляться перед камерами журналистов. По информации некоторых источников, Рокко не общался со своей матерью, поскольку та растила его в строгости. Сейчас молодой человек живет в Лондоне и изучает изобразительное искусство.