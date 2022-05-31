Сын Мадонны Дэвид пришел на боксерский матч в красном платье

Дэвид Банда, 16-летний приемный сын певицы Мадонны и режиссера Гая Ричи, посетил с матерью боксерский матч. Он нарядился в красное платье из коллекции Аdidas x Gucci. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Сама Мадонна поощряет такие эксперименты сына. Она выложила фото с мероприятия с ним. Подписчики отметили, что артистка надевала похожее платье на премьеру фильма «Неспящие в Сиэтле» в 1993 году.

Ранее певица рассказала, что Дэвид начал носить женскую одежду в 15 лет. У Мадонны также есть еще двое биологических детей от разных браков и трое усыновленных.

Также дочь певицы Славы Александра Морозова представила публике своего партнера. Пара пришла в обнимку на церемонию вручения 11-й русской музыкальной премии телеканала RU.TV в столичный «Крокус Сити Холл».

Молодой человек Марк Лаврик оказался бывшим футболистом, который сейчас занимается блогерством, снимая видеоролики в соцсетях на общественно значимые темы.

На музыкальную премию дочь певицы Славы надела длинное розовое платье с разрезом, сделала яркий макияж глаз и лаконично убрала волосы назад. Марк предпочел прийти в светло-розовом костюме и белой майке.