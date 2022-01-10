Сын Леонида Куравлева опроверг слухи о коронавирусе у отца

Сын известного советского и российского актера Леонида Куравлева прокомментировал сообщения о том, что артист якобы заболел коронавирусом. Он подтвердил, что его отца действительно доставили в ковидную больницу в Коммунарке — там у него диагностировали пневмонию. Однако тесты на COVID-19 у него оказались отрицательными, сообщил телеканал НТВ в своем Telegram-канале.

Ранее сайт kp.ru добавил, что в инфекционную больницу прославленного актера доставили еще 6 января. По информации издания, Леонид Куравлев жаловался на сильную одышку. Сейчас актер находится в реанимационном отделении, за ним круглосуточно наблюдают медики.

По некоторым данным, состояние артиста тяжелое, однако его сатурация в норме. Несколько дней назад сын актера Василий еще раз подчеркнул, что коронавируса у его отца не обнаружили, вопреки сообщениям СМИ.

Леонид Куравлев прославился благодаря таким фильмам, как «Начало» с Инной Чуриковой, бессмертная комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», а также «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная» и множество других. В последнее время актер часто болеет.