Сын Легкоступовой лечился от депрессии после смерти матери

Сын умершей певицы Валентины Легкоступовой Матвей рассказал, что тяжело пережил смерть матери. Об этом сообщило ИА Nation News.

Молодой человек признался, что лечился от депрессии. Он обращался к специалистам из клиники неврозов.

«Доктор поставил депрессию. Там проходил небольшое лечение», — рассказал он.

Ранее второй супруг певицы Валентины Легкоступовой Алексей Григорьев заявил о своих правах на ее наследство. Он подал в суд, чтобы получить один из загородных домов, который купил вместе с бывшей женой в браке.