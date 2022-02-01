Сын Куравлева заявил о продолжении общения с отцом через воспоминания

Церемония прощания с Народным артистом Леонидом Куравлевым прошла во вторник, 1 февраля, в Центральной клинической больнице Москвы. Сын артиста Василий во время выступления на траурном мероприятии заявил, что намерен общаться с отцом через сыгранные им роли и воспоминания. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Василий Куравлев отметил, что он до сих пор не может поверить в то, что его отец умер.

«Для меня ты перешел в другой мир, в другое измерение, и мы в будущем, безусловно, будем с тобой общаться и взаимодействовать, прежде всего через твоих героев, через твои роли, ну и, конечно, через детские воспоминания», — подчеркнул он.

Церемония прощания с Леонидом Куравлевым по требованию родственников прошла в закрытом режиме. После окончания траурного мероприятия гроб с телом артиста увезли на Троекуровское кладбище.

Народный артист Леонид Куравлев умер в возрасте 85 лет. Последние дни он провел в хосписе для паллиативной помощи. Туда он попал из больницы в Коммунарке. По данным СМИ, в медицинском учреждении артист лечился от коронавирусной инфекции, к которой присоединилась бактериальная пневмония.

Заболевание сильно подорвало здоровье артиста, у которого ранее диагностировали деменцию. Специалисты-неврологи заявили, что сделать ничего не могут, и рекомендовали обратиться к специалистам по паллиативной помощи.