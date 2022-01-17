Сын Куравлева сообщил о состоянии актера
Сын госпитализированного Леонида Куравлева анонсировал перевод актера из реанимации
Занимающиеся лечением народного артиста Леонида Куравлева врачи на этой неделе хотят перевести его из реанимации. Состояние пациента значительно улучшилось. Об этом в беседе с ТАСС заявил его сын Василий.
Он уже говорил, что отца привезли в больницу в Коммунарке с пневмонией. Все тесты на коронавирусную инфекцию оказались отрицательными.
Сайт kp.ru со ссылкой на источники в сфере здравоохранения сообщил, что повторная томография Куравлева показала, что поражение легких выросло за неделю с 5−10% до 25−35%. Медики оценили состояние артиста как стабильно тяжелое.
Несмотря на свое состояние, дышит Куравлев самостоятельно. К аппарату искусственной вентиляции легких врачи его не подключали. Он получает всю необходимую помощь и лечение.
Леонида Куравлева экстренно госпитализировали в больницу в Коммунарке 5 января. Врачи диагностировали у артиста вирусную пневмонию.