Знаменитости 29 мая 2023, 15:58 Сын Канделаки сыграет в адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Лео Кандалеки получил роль в российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь» Соцсети

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Сын телеведущей и медиаменджера Тины Канделаки, Лео, появится в одной из ролей в российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Об этом сообщило издание Star Hit.

Известно, что 22-летний Лео Канделаки прошел общий кастинг и не очень рассчитывал на свой успех. По его словам, он очень волновался, ведь съемки в сериале станут для него дебютом в кино.

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Сын телеведущей рассказал, что режиссер Всеволод Аравин помог ему собраться и понять, что нужно продемонстрировать на площадке.

«Когда я выходил с „Мосфильма“, то был уверен в том, что никто никакую роль мне не предложит. Как видите, получилось совершенно иначе. Еще раз выражаю благодарность команде за выбор в мою пользу. Буду трудиться», — сказал молодой человек.

Какую именно роль он сыграет, пока не известно. Также сериале появятся актеры Екатерина Шумакова, Максим Белбородов, Юлия Серина, Александра Тулинова. Лео Канделаки занимается музыкой. Он записал саундтреки к сериалу «Дурная кровь», шоу «Наследники и самозванцы», «Любовная магия».