Сын Юза Алешковского рассказал о кончине писателя

Сын писателя Юза Алешковского Алексей рассказал о том, как отец провел последние дни своей жизни. Об этом сообщил mk.ru.

Мужчина рассказал, что на протяжении последних 20 лет его отец проживал с супругой в лесу в Тампе (Флорида, США). Вместе с ней они вели счастливую и спокойную жизнь. При этом жена провожала писателя в последний путь, передала «Газета.ru».

«С ним была его жена Ира, он ушел из жизни в доме друзей», — поделился Алексей.