Сын и внук Никулина раскритиковали юмор на российском ТВ

Директор Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин и его сын, руководитель пресс-центра цирка Юрий Никулин, сын и внук народного артиста СССР Юрия Никулина, дали интервью NEWS.ru. Они рассказали, как относятся к современному российскому юмору на телевидении.

Максим Никулин привел в пример Евгения Петросяна, отметив, что он «устарел», а его шутки не меняются годами. Примерно такого же мнения потомки народного артиста придерживаются о резидентах Comedy Club — Павле Воле и Гарике Харламове.

«Проблески бывают у них. Но именно проблески. А если в целом брать, то там все ниже пояса. Если сравнивать с миром цирка, то это балаган. Вот есть цирк — искусство. А есть балаган — на потребу. Для публики, которая хочет смеяться смехом животных, не думая. Потому что там юмор чисто ассоциативный и глубины-то никакой нет, всё плоское», — сказал Юрий Никулин-младший.

Талантливыми юмористами Никулины считают Ивана Урганта и Сергея Светлакова.

«Есть замечательные ребята, тот же Светлаков. У него очень хорошее чувство юмора, он смешной. Ваня Ургант мне нравится, ну, дано человеку. Я у него пару раз был на передаче, одно удовольствие с ним разговаривать. У него все-таки и образование, и воспитание, среда немножко другая», — считает Максим Никулин.