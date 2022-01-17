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    17 января 2022, 09:56

    Сын Градского назвал ужасным ограбление дома Коташенко

    Максим Зинкин

    Сын Александра Градского Даниил назвал ужасным ограбление дома Марины Коташенко, вдовы музыканта. В этом он признался в разговоре с газетой «Известия».

    «Сам узнал об этом только что. Могу только сказать, что надеюсь, все здоровы и детишки не пострадали. Конечно, это ужасно», — сказал Даниил Градский.

    Как стало известно следствию, вечером 16 января машину Коташенко остановили с помощью подставного ДТП. Затем злоумышленники, угрожая оружием, вынудили женщину сообщить, где лежат деньги в ее доме.

    Общая сумма ущерба составила 100 миллионов рублей, вдова хранила деньги под кроватью.

    Как сообщил «Московской комсомолец», правоохранители рассматривают версию о том, что наводку для преступников сделали работники компании, обслуживающей дом Коташенко.

    Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ «Разбой».