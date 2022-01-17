Сын Градского назвал ужасным ограбление дома Коташенко
Сын Александра Градского Даниил назвал ужасным ограбление дома Марины Коташенко, вдовы музыканта. В этом он признался в разговоре с газетой «Известия».
«Сам узнал об этом только что. Могу только сказать, что надеюсь, все здоровы и детишки не пострадали. Конечно, это ужасно», — сказал Даниил Градский.
Как стало известно следствию, вечером 16 января машину Коташенко остановили с помощью подставного ДТП. Затем злоумышленники, угрожая оружием, вынудили женщину сообщить, где лежат деньги в ее доме.
Общая сумма ущерба составила 100 миллионов рублей, вдова хранила деньги под кроватью.
Как сообщил «Московской комсомолец», правоохранители рассматривают версию о том, что наводку для преступников сделали работники компании, обслуживающей дом Коташенко.
Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ «Разбой».