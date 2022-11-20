Знаменитости 20 ноября 2022, 09:49 Сын Газманова призвал игнорировать концерты артистов — противников спецоперации Родион Газманов призвал не ходить на концерты артистов, осудивших спецоперацию РИА «Новости»

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Сын известного российского певца Олега Газманова артист Родион сообщил, что не пойдет на концерт неприятного ему человека. Такой позицией он поделился во время интервью изданию «Известия».

«Я всегда разделял творчество человека и его какие-то личные моменты — политические взгляды и так далее», — отметил певец.

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Также он отметил, что может не следить за личной жизнью творцов, чье мнение не совпадает с его собственным. Кроме того, Родион Газманов призвал слушателей не тратить деньги на выступления артистов, которые ранее оскорбляли свою аудиторию.

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«Это было бы как-то правильно», — заявил он.

Кроме того, артист расценил такой шаг как справедливый.

Таким образом Родион Газманов поделился мнением о творческих публичных людях, которые уехали из России после начала спецоперации страны в зоне боестолкновений с ВСУ.

Ранее стало известно, что отец Родиона пожалел о ранее купленной в Юрмале квартире. Об этом сообщили на сайте портала «Дни.ру». По данным авторов материала, поводом для грусти со стороны певца-патриота стали недоступность квартиры и оставшийся там алкоголь 1951 года разлива.