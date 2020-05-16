Сын Эллы Фицджеральд самоизолировался в Ярославле

«Я находился в России в туре с моими русскими друзьями Стасом и Вадимом», — рассказал сам певец и барабанщик.

Коллеги планировали пробыть в туре 28 дней. Музыканты успели дать 17 концертов в городах Золотого кольца, в Чувашии, Москве и Санкт-Петербурге. Для Брауна-младшего это был третий тур по России. В Ярославле коллектив выступил в конце февраля.

«Когда возникла идея гастролей по России, логично было взять в партнеры российских музыкантов, это дешевле, чем везти их из Америки», — отметил американский музыкант.

Сын Фицджеральд должен оставаться в России как минимум до 21 мая. Его дальнейшие поездки будут зависеть от открытия границ. Пока что Браун-младший не покупал обратные билеты. Когда международным поездкам дадут зеленый свет, музыкант хочет полететь не в США, а на Украину к жене.

Большую часть времени в самоизоляции Браун-младший посвящает изучению программы для видеомонтажа iMovie. Исполнитель накопил определенное количество уже записанной музыки — «субботние джемы», то есть живые выступления. Теперь он хочет загрузить их на свою страницу в Facebook в формате видеороликов.

Рэй Браун-младший — американский джазовый и блюзовый музыкант, шоумен. Он приемный сын джазовой певицы Эллы Фицджеральд. В 1980–1990-е годы Браун вел собственное шоу в Лас-Вегасе, также исполнитель выпустил несколько альбомов. Браун-младший часто гастролирует по миру. Несколько лет назад он женился на украинской виолончелистке Наталье Ильиной.