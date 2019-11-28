Сын Чарли Чаплина прилетел в Москву

Юджин Чаплин признался, что не в первый раз приехал в Москву. Каждый раз его тепло и доброжелательно встречают в столице. Чаплин-младший удивлен, что в России так хорошо знают его отца.

«Соловью»-легенде надо жить! Москвичи готовы биться за жизнь кинотеатра ради спасения души столицы Подробнее

Организатор фестиваля «Москва встречает друзей» — фонд Владимира Спивакова. Юджин Чаплин выступает на нем почетным гостем, отметил сайт «Аргументы и факты».

Ранее стало известно, что на последнем сеансе в кинотеатре «Соловей» покажут фильм Чарли Чаплина «Великий диктатор». Картина комика закольцует историю культурного учреждения, так как именно с нее началась история «Соловья».