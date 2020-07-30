Сын Боярского прокомментировал новости о задолженностях артиста

Сын актера Михаила Боярского Сергей прокомментировал новости о задолженностях отца. СМИ сообщили, что он не оплатил остаток в 200 рублей за коммунальные услуги.

Уточняется, что приставы уже начали судебное производство по делу актера. По словам наследника, 70-летний артист мог забыть о квитанции. Сын заявил, что погасит долг от имени отца.

«Это мелочи жизни», — процитировал Сергея сайт «Дни.ру».

Сам актер пояснил, что ни от кого не скрывается. Он признался, что ему все равно, даже если его будут разыскивать и ругать в интернете.

Журналисты не раз замечали, что Боярский болезненно относится к критике за какие-либо нарушения. Несколько раз за последние месяцы СМИ сообщали о том, что он нарушает правила дорожного движения. Артист парковал свой автомобиль на Невском проспекте Санкт-Петербурга на участке, где запрещена остановка на длительное время. Машина оставалась там продолжительное время, пока хозяин ходил по своим делам. После новостей об этом в Сети появилось большое число хейтеров, которые обвиняли Боярского во вседозволенности.