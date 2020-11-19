Сын Бобби Брауна найден мертвым

Сына бывшего супруга певицы Уитни Хьюстон, рэпера Бобби Брауна-младшего, обнаружили мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе. Информацию о смерти подтвердил его брат Лэндон Браун, который в Instagram опубликовал фотографию родственника.

Тело нашли 18 ноября. Брауну-младшему было 28 лет.

«Король, я тебя буду любить всегда», — говорится в посте к фотографии.

Правоохранители устанавливают причину гибели сына музыканта, отметило ИА Nation News. Пока версия об убийстве не рассматривается. Точные причины его кончины специалисты установят в ходе судмедэкспертизы.

У рэпера Бобби Брауна — пять детей от нескольких браков. Браун-младший — один из двух детей Брауна и актрисы Ким Уорд.

С 1992 по 2007 годы Браун был женат на певице Уитни Хьюстон. В 2007-м пара развелась. Спустя пять лет после этого певицу нашли в бессознательном состоянии в ванной номера в гостинице Beverly Hilton в Беверли-Хиллз. В ее крови обнаружили следы марихуаны и успокоительные препараты. Хьюстон страдала кокаиновой зависимостью, поэтому проходила курс лечения и реабилитации.

В 2015 году умерла дочь Брауна и Хьюстон, 22-летняя Бобби Кристина. Она была единственной дочерью музыкальной исполнительницы. Девушку нашел ее молодой человек — та лежала без сознания в заполненной водой ванной. Врачи ввели ее в состояние искусственной комы, в июле того же года она умерла.