Сын Бари Алибасов рассказал о падении его отца с лестницы

По данным СМИ, к Алибасову приезжала полиция, но ей никто не открыл. Его сын рассказал, что произошло. Сам он в срочном порядке вылетел из Калининграда в Москву.

«Минуты нет, папа упал с лестницы, разбираюсь. Я в Калининграде, вылетаю в Москву, не открывает дверь. Вызвал больницу сам», — пояснил он.

По некоторым данным, продюсер был нетрезв.