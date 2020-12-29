29 декабря 2020, 14:32
Сын Бари Алибасов рассказал о падении его отца с лестницы
Сын продюсера Бари Алибасова рассказал о том, что его отец упал с лестницы. Об этом сообщил портал «ПолитЭксперт».
По данным СМИ, к Алибасову приезжала полиция, но ей никто не открыл. Его сын рассказал, что произошло. Сам он в срочном порядке вылетел из Калининграда в Москву.
«Минуты нет, папа упал с лестницы, разбираюсь. Я в Калининграде, вылетаю в Москву, не открывает дверь. Вызвал больницу сам», — пояснил он.
По некоторым данным, продюсер был нетрезв.