Сын Алибасова поделился подробностями о разделе квартиры Федосеевой-Шукшиной

Переписать квартиру решила сама Федосеева-Шукшина. В тот день она «очень четко попросила одну вещь» из-за своей дочери. В свое время Ольга 10 лет прожила в монастыре, «куда отправилась из-за каких-то проблем». Там же при ней в монастырской школе был ребенок, поскольку самостоятельно она не могла его воспитывать. После этого женщина продала там квартиры и улетела в Египет.

Вернулась Ольга, когда Федосеева-Шукшина почувствовала себя плохо, рассказал Алибасов-младший. Вскоре его отец заметил, что Ольга уже переписала на себя все права, доверенности, расчетные счета. Однако в итоге женщина «осталась не у дел», потому что к тому времени основные наследники Федосеевой-Шукшиной — дочь Мария и внучка Аня — уже оформили на себя наследство в виде недвижимости. Поэтому Ольга решила получить для себя квартиру, в которой живет ее мать.

Федосеева-Шукшина поняла, что Ольга начинает устраивать разборки. По этой причине она решила подарить квартиру Алибасову.

«Можно я подарю тебе квартиру? Во-первых, потому что ты мой муж, я тебя люблю, и хочу что-то тебе оставить», — вспомнил Алибасов-младший.

Кроме того, актриса попросила мужа спасти ее от семейных разборок. Тогда руководитель группы «На-На» сразу же обратился к юристу, Сергею Жорину. У звездного защитника они все юридически оформили.

Уже тогда Алибасов-младший понял, что в таком случае Ольга начнет говорить, что актер «отжал» квартиру для своего сына. Поэтому собеседник агентства предложил ему оформить жилье на человека, которого хорошо знает Федосеева-Шукшина — Сергея Моцаря. Поэтому пока актриса жива, недвижимость будет оформлена на него, чтобы «при ее жизни никаких войн за наследство не было».