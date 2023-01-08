08 января 2023, 21:01
Сын Алибасова опроверг сообщения об ухудшении здоровья отца
Сын Бари Алибасова не подтвердил проблемы отца со здоровьем
Журналисты сообщили, что продюсеру группы «На-На» Бари Алибасову потребовалась медицинская помощь. В разговоре с «360» его сын опроверг эту информацию.
«Ничего не знаю по этому поводу. Вроде, все хорошо», — заявил он.
Реклама
Ранее Telegram-канал «112» со ссылкой экстренные службы написал, что Алибасову потребовалась помощь врачей. Продюсер якобы пожаловался на головокружение. Также он сообщил о нарушении координации движений.
Реклама
Летом 2022 года Бари Алибасов-младший рассказывал, что его семья заработала около 20 миллионов рублей на истории с «Кротом». Такую сумму принесли рекламные контракты. При этом сын продюсера подчеркнул, что отравление действительно было.
Алибасов попал в больницу с ожогами пищевода в июне 2019 года. Тогда он перепутал средство для чистки труб «Крот» с соком. После выписки продюсер грозился засудить производителя на 100 миллионов рублей.
Бари Алибасов
Реклама
Реклама