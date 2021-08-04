Сын Алибасова опроверг новость о том, что у отца родился еще один ребенок

Подписчики Бари Алибасова закидали его вопросами о массажистке Виктории Полторацкой и о сыне, который должен был недавно появиться на свет. Сын продюсера группы «На-На» решил ответить фанатам отца по поводу женщины и ее ребенка. Об этом написал сайт «Дни.ру».

По его словам, Полторацкая была любовницей не Бари Абибасова, а их бывшего пиар-директора Вадима Горжанкина. Из-за этого скандала у него распалась семья.

Тема беременности массажистки от продюсера обсуждалась в СМИ осенью прошлого года. Тогда Бари Алибасов активно ходил вместе с девушкой по различным ток-шоу. Кроме того, он публиковал в соцсетях кадры, на которых демонстрировал близкие отношения с Анастасией.

В свою очередь, Бари Алибасов-младший обвинил массажистку в пиаре на имени отца. Более того, он заявил, что ребенок не является его братом или сестрой, то есть не может претендовать ни на какое наследство.