Сын Алибасова назвал причину разрыва отца с супругой Федосеевой-Шукшиной

Сын российского музыканта Бари Алибасова назвал главную причину, по которой его отец решил развестись с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Бари Алибасов-младший заявил, что такое решение его отец принял из-за дочери своей жены, информирует канал «Звезда».

«Папа не может сам надавать по щам ее дочке, а дочка тявкает на мужа. Когда такая ситуация в их возрасте происходит, то дочка, в этом случае, ответственность мамы. Папа очень переживал, в итоге обиделся на нее, что она позволяет своей дочери хамить и гавкать на него», — поделился сын продюсера.

По его словам, мысль развестись возникала у Бари и раньше. Он думал об этом еще до того как попасть в больницу с отравлением средством для чистки труб. Алибасов-младший подчеркнул, что отец женился на Федосеевой-Шукшиной, потому что любит эту женщину и хотел сделать ее старость счастливой.

Мужчина вспомнил, что актриса и сама настаивала на браке. Он подозревает, что у нее могли быть корыстные цели. По мнению сына Алибасова, супругу отца могло заинтересовать наследство продюсера.