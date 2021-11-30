Сын актрисы Арлин Кэрол Дал сообщил о ее смерти

Актер мыльных опер Лоренцо Ламас рассказал о смерти своей матери, актрисы Арлин Кэрол Дал. Печальным известием мужчина поделился в своем аккаунте в Facebook, написала «Политика сегодня».

«Я запомню ее смех, ее радость, ее достоинство, с которыми она проходила все невзгоды. Она никогда в жизни не говорила про кого-нибудь плохого слова», — говорится в тексте сообщения Ламаса.

О том, что стало причиной смерти матери актера, в публикации не указывается.

Арлин Дал получила известность благодаря фильмам «Фортуна — это женщина», «Оттенок алого», «Без лишних вопросов», «Господство террора», «Место преступления», «Ночь бойца, или Кикбоксинг в США», «Захватчики земли». После актерской карьеры она начала работать в индустрии косметики.