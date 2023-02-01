Эксклюзив 01 февраля 2023, 18:19 Сын актера Щербакова сообщил о госпитализации отца Сын актера Щербакова: отца отвезли в больницу из-за вероятных проблем по кардиологии РИА «Новости»

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Известного российского актера Бориса Щербакова доставили в больницу на фоне возможных кардиологических проблем из-за простуды. Об этом «360» рассказал его сын Василий.

Утром 1 февраля Щербаков-старший должен был отправиться в Санкт-Петербург, чтобы сыграть в спектакле «Свободная пара», однако почувствовал недомогание.

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«Вызвали врача, который сделал тест на COVID-19, ничего не обнаружил. Однако возможна форма ОРВИ, из-за которой могут появиться проблемы с кардиологией. Вызвали врачей по этой части, они провели свое обследование и решили, что нужна более полная проверка в стационаре», — сообщил сын актера.

Василий отметил, что отец находится в сознании и может передвигаться, однако какой-то точной информации пока нет.

«Его не так давно забрали в больницу, мы сейчас не на связи. Какие-то проблемы определенно есть. Предположительно, они на фоне ОРВИ возникли, но это не коронавирус», — добавил он.

Информация о госпитализации 73-летнего Щербакова появилась днем 1 февраля. Супруга актера Татьяна Бронзова в беседе с «360» опровергала, что ее мужа отвезли в больницу.

Руководство Выборгского дворца культуры перенесло спектакль с участием Щербакова на другой день, точная дата неизвестна.