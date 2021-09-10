Сын актера Конкина рассказал, как тот в него стрелял

Советский актер Владимир Конкин несколько лет назад девять раз выстрелил из травматического оружия в своего сына Ярослава. Об этом Конкин-младший рассказал в эфире телешоу «Пусть говорят».

Мужчина объяснил, что перед этим между ними произошло недопонимание.

«Он достал пистолет и разрядил его в меня! В упор! Он меня видел, знал, что это я. Все девять пуль в меня! Понимаете, у меня две дыры остались! Чудом он меня не застрелил, но попал в лицо», — заявил Ярослав Конкин.

Сын артиста добавил, что стрельба произошла из-за того, что Конкин не узнал его, приняв за вора.

В прошлом году дочь Владимира Конкина Софию госпитализировали из фитнес-центра в Москве. Из бассейна девушку вытащили 22 сентября 2020 года посетители и сотрудники фитнес-клуба. Ее доставили в Боткинскую больницу, где 32-летняя дочь артиста скончалась спустя два дня. Озвученный врачами диагноз — «утопление в пресной воде». Недавно владелице фитнес-клуба предъявили обвинение. Свою вину женщина не признает, а извинения семье артиста так и не принесла.