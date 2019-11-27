  • Сыгравший Верку Сердючку артист в слезах ушел с украинского шоу

    27 ноября 2019, 07:20

    Александра Ломейко

    Певец Андрей Данилко, создавший образ Верки Сердючки, решил уйти с украинской версии шоу «Х-фактор». Артист расплакался в эфире одного из выпусков и покинул студию.

    Данилко решил, что не подходит для роли наставника в проекте. Момент его ухода опубликован на канале программы в YouTube.

    До своего заявления актер сидел с задумчивым видом и не принимал участие в разговоре других наставников.

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    «Я как будто не оправдываю надежд, я настолько пустой. <…> Я не понимаю, насколько это вам важно. Думаю, что покину проект», — обратился к участникам «Х-фактор» Андрей Данилко.

    Артист заявил, что не готов сделать какой-либо выбор. Проблема, подчеркнул певец, заключается в нем самом. Он понадеялся, что в будущем появится наставник, который поможет конкурсантам.

    «Ничего не могу сделать, извините», — подытожил Данилко и вышел из студии.

    Телеканал СТБ, на котором идет украинский «Х-фактор», не уточнил, будет ли музыкант участвовать в следующем выпуске передачи.