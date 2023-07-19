Знаменитости 19 июля 2023, 19:08 Сыгравший в «Убойной силе» и «Бандитском Петербурге» актер умер на 62-м году жизни Ушел из жизни актер Виктор Мелихов, сыгравший в «Убойной силе» и «Бандитском Петербурге» Триикс Медиа

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Актер театра и кино Виктор Мелихов, известный по своим ролям в сериалах «Бандитский Петербург» и «Убойная сила», умер на 62-м году жизни. О смерти артиста сообщил во «ВКонтакте» его коллега, актер Марк Горонок.

«Умер мой друг… Замечательный человек и актер с большой буквы Виктор Мелихов», — написал он.

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Никаких подробностей Горонок не привел. Причины смерти актера пока неизвестны. Дату и место прощания с ним тоже пока не объявили.

Виктор Мелихов родился в 1961 году, окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Теперь этот вуз носит название Российского государственного института сценических искусств.

В нулевых Мелихов участвовал в съемках ежедневной детской телепередачи «Сказки дедушки Мокея» на петербургском телеканале СТО. Много снимался в сериалах, среди его работ — роли в многосерийных фильмах «Убойная сила» и «Бандитский Петербург», «Невский», «Ментовские войны», «Литейный».