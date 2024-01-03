Знаменитости 03 января 2024, 23:20 Сыгравший Кащея актер признался, что не смотрел «Слово пацана» Сыгравший Кащея в «Слове пацана» Кологривый заявил, что не смотрел сериал РИА «Новости»

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Актер Никита Кологривый, сыгравший роль Кащея в нашумевшем сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», признался в подкасте «Без сменки», что так и не посмотрел эту картину. Об этом сообщила «Газета.ru».

По его словам, он быстро согласился на роль Кащея потому, что она была ему близка по духу. Сам сериал он не стал смотреть из-за актерской игры своих коллег.

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«Я считаю, что этого персонажа мне делать легко. Для меня не имеет цены этот персонаж, потому что я и так этот Кащей. Что мне там играть? Я вырос в этих местах в отличие от Вани Янковского или еще кого-то. Поэтому видно, кто действительно знает, что это за жизнь, а кто играет», — заявил актер.

Кологривый также отметил, что шоураннеры смогли запустить мощный рекламный ход, рассчитанный на молодежь. Именно последние часто популяризируют полюбившиеся им шоу и проекты.

Актер добавил, что у него есть работы, которые он оценивает намного выше своей роли Кащея в сериале. В качестве примера он привел роль Емели в фильме «По щучьему велению».

Ранее вице-спикер Верховной рады Украины Александр Корниенко заявил, что на Украине не могут снимать такие сериалы, как в России. Так он оценил ставший популярным среди молодых украинцев проект Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».