Сыгравший Аладдина актер пожаловался на отсутствие ролей
Канадский артист Мена Массуд, сыгравший Аладдина в музыкальной киноадаптации Гая Ричи, рассказал, как складывается его карьера после премьеры картины. Актера процитировала «Газета.ru».
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Массуд признался, что после «Алладина» не получил от режиссеров ни одного предложения. 28-летний актер напомнил коллегам по цеху, что не всегда после подобных ролей к артистам приходит признание.
«Кто-то говорил — он заработал миллионы, все хотят его снимать, — но это не так», — заметил Массуд.
Он выразил уверенность, что режиссеры еще долго не будет его замечать.
Премьера «Аладдина» состоялась этой весной. Киноверсия классического диснеевского мультфильма собрала в прокате свыше одного миллиарда долларов.