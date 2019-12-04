Сыгравший Аладдина актер пожаловался на отсутствие ролей

«Не могу использовать магию на людях»: Уилл Смит рассказал детям о трудностях работы джинном Подробнее

Массуд признался, что после «Алладина» не получил от режиссеров ни одного предложения. 28-летний актер напомнил коллегам по цеху, что не всегда после подобных ролей к артистам приходит признание.

«Кто-то говорил — он заработал миллионы, все хотят его снимать, — но это не так», — заметил Массуд.

Он выразил уверенность, что режиссеры еще долго не будет его замечать.

Премьера «Аладдина» состоялась этой весной. Киноверсия классического диснеевского мультфильма собрала в прокате свыше одного миллиарда долларов.