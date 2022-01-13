Сыгравший Аквамена Джейсон Момоа расстался с женой

Актер Джейсон Момоа, исполнивший роль супергероя Аквамена в одноименном блокбастере, заявил в своем Instagram о расставании с супругой Лизой Боне. Он 16 лет состоял с ней в романтических отношениях.

«Любовь между нами продолжается, но будет развиваться в том направлении, в котором захочет. Мы освобождаем друг друга», — заявил Момоа, решив объявить об этом публично, чтобы «жить честно и достойно».

Лиза Боне старше бывшего супруга на 12 лет. В восемь лет он увидел ее в телесериале «Шоу Косби» и, как уверяет, именно тогда влюбился. Отношения завязались у них только в 2005 году, а в 2017 году актеры заключили брак.

У Момоа и Боне двое детей: сын Накоа и дочь Лола, также Джейсон стал отчимом звезды Голливуда Зои Кравиц.

Ранее актер Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер расстались из-за того, что у актера обнаружился внебрачный ребенок. Как выяснилось, мальчик родился от связи Шварценеггера с их бывшей домработницей. Процесс по разводу шел около 10 лет. При этом супругам удалось сохранить близкие отношения.